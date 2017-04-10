УФАС проиграл «Аэропорту Мурманск» в суде

10 Апреля 2017 года, 17:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Арбитражный суд Мурманской области признал незаконным решение и предписание УФАС в отношении ОАО «Аэропорта Мурманск», в котором говорилось о том, что общество злоупотребило своим положением, завысив тарифы. В антимонопольный орган поступила жалоба авиакомпании о завышении стоимости услуг, на которые не распространялось государственное регулирование цен: с 1 сентября 2015 года были установлены экономически необоснованные сборы и тарифы. В жалобе отмечалось, что некоторые тарифы выросли на 30%.

В зале суда представители аэропорта говорили о том, что в связи с окончательной приватизацией в июле 2015 года все планы, которые были построены обществом на дальнейший период, изменились. И собственником был разработан новый проект вложений до 2020 года.

Решение может быть обжаловано УФАС в течение месяца.