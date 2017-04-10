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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 11 апреля
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 20:34

Мурманск: прогноз отключений на 11 апреля


МУРМАНСК/ 10 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 апреля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Крупской, 66

ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 2
09.00 – 10.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп. 2)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Буркова, 37, 39
ул. Гагарина, 45, 47 (корп. 1)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 16.00 ул. Крупской, 10, 6, 8

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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