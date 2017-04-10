Норвежский циклон остудит Кольский полуостров до -4 градусов

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - 11-12 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с побережья Норвегии на Архангельскую область. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха от +1 до -4 градусов.
На востоке Баренцева моря наблюдается ветер восточный, северо-восточный 15-18 м/с, на северо-востоке медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -3 градуса, ветер северо-восточный 3-5 м/с.