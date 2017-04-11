Марина Ковтун получила единицу в «Кремлёвском рейтинге» губернаторов

11 Апреля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Мурманской области Марина Ковтун получила оценку единицу в первом за 2017 год «Кремлёвском рейтинге» губернаторов, подготовленным журналом «Профиль».

«Марина Ковтун входит в число губернаторов с наиболее низкой поддержкой со стороны населения, кроме того, смена главы может дать толчок к консолидации элит, которые представляют интересы многочисленных ФПГ, работающих в регионе», - отмечают составители рейтинга.

Всего по состоянию на 10 апреля 2017 года в «зоне риска» находятся более 10 губернаторов, восемь из них могут покинуть свой пост в ближайшие месяцы. Основным критерием для очередной «волны» замен станет электоральный фактор. Сейчас главная задача Кремля – подготовка к президентским выборам.

Среди соседей губернатор Архангельской области Игорь Орлов получил в рейтинге тройку, улучшив свою позицию в сравнении с прошлым годом. Александр Парфенчиков, назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия, пока справляется на четвёрку, тогда как Александру Худилайнену за 2016 год была выставлена «двойка». Четыре с минусом получил глава Республики Коми Александр Габилков. Губернатор Ненецкого автономного округа Дмитрий Кошин также справляется на четыре, а губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин попал в число лидеров рейтинга.