Более двух тысяч жителей Мурманской области стали абонентами мобильной связи Ростелекома

11 Апреля 2017 года, 11:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - К апрелю 2017 года число пользователей мобильной связи компании «Ростелеком» превысило 2000 человек. При этом значительная часть абонентов использует мобильную связь в комплексе с несколькими или всеми домашними услугами связи.

По словам директора Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольги Шаньгиной: «Наша компания стала единым поставщиком связи для всей семьи, предлагая услуги домашней телефонии, интернета, «Интерактивного ТВ» и мобильной связи. Для абонентов мобильной связи «Ростелекома», мы предусмотрели дополнительные скидки на услуги фиксированной связи и бонусы. А приобретение пакетного тарифного плана позволит абонентам звонить с городских номеров на мобильные совершенно бесплатно по принципу «внутри сети».

Приобретая SIM-карту «Ростелекома» каждым сможет подобрать оптимальный тарифный план и дополнить его нужными опциями. Также пользователям мобильной связи «Ростелекома» доступны различные дополнительные услуги: «Ожидание/удержание вызова», «Конференц-связь», «Определитель номера», «Переадресация вызовов» и др.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна также и для клиентов корпоративного и государственного сегментов вместе с услугами фиксированной связи. Крупным корпоративным клиентам компания предлагает комплексные, индивидуально разработанные пакеты с гибкой системой скидок, объединяющие основные услуги (фиксированная телефония, доступ в интернет, VPN и пр.) и мобильную связь. Для малого и среднего бизнеса доступны удобные коробочные решения в зависимости от количества сотрудников. Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома», в том числе с сохранением привычной нумерации корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам.

Стать обладателем SIM-карты «Ростелекома» просто: необходимо пользоваться или подключить хотя бы одну из основных услуг компании – домашний телефон, «Домашний интернет» или «Интерактивное ТВ». А дальше приобрести SIM-карту и заключить необходимые договоры в ближайшем центре продаж и обслуживания «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8-800-1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов, работающих на различных промо и выездных мероприятиях, или у инсталляторов домашних услуг связи.