11 Апреля 2017 года, 11:22

РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Росавиация предупредила российские авиакомпании о том, что в ближайшее время чартерные рейсы в Турцию могут быть вновь приостановлены. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо ведомства за подписью заместителя главы Росавиации Олега Клима.

«В связи со сложной внутриполитической ситуацией в Турецкой Республике возможно приостановление выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции. Прошу принять необходимые меры при планировании существующих чартерных программ», — говорится в документе.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов заявил, что пока данных об отмене бронирования нет, однако «если негативный фон будет нагнетаться, то количество бронирований резко снизится».

Представители нескольких российских авиакомпаний анонимно рассказали, что полученная телеграмма пока никак не отразится на деятельности перевозчиков, поскольку по факту не вводит ограничений. Однако в компаниях опасаются, что может последовать следующий шаг — введение запрета на продажи чартерных рейсов.

В случае запрета чартерных рейсов турпоток на Турцию может полностью перейти к регулярным российским авиаперевозчикам, что их устраивает. Таким образом, пострадать могут только те авиакомпании, которые специализируются на выполнении исключительно чартерных рейсов, а также туристы, для которых стоимость путевок вырастет.

Впервые запрет на чартеры в Турцию был введен в ноябре 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик в районе сирийско-турецкой границы. После этого Турция, принимавшая свыше 3 млн россиян ежегодно, потеряла 90% турпотока из России.

К осени 2016 года запрет был снят, и Турция начала набирать популярность. Осенью прошлого года здесь отдохнули более 180 тыс. россиян. Это почти вдвое меньше, чем в IV квартале 2015 года — 340 тыс. туристов. По данным туристического сервиса Туту.ру, за первые дни апреля Турция обогнала курорты России по продажам пакетных туров. Вырос спрос на Турцию и среди самостоятельных путешественников.

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