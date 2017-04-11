Жителей Мончегорска обучат основам поиска пропавших людей

11 Апреля 2017 года, 11:40

МОНЧЕГОРСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мончегорске в рамках реализации проекта «Молодежный поисковый отряд «Moncha – спас» пройдет семинар по основам поиска пропавших людей.

Цель и задача проекта «Moncha – спас» - создание молодежного поискового отряда по поиску пропавших людей, привлечение и обучение волонтеров из числа жителей Мончегорска. Созданная команда совместно с представителями управления по делам ГО и защите населения города Мончегорска от ЧС будет проводить работы по поиску пропавших людей, расклеивать ориентировки, работать в социальных сетях.

Создание молодежного поискового отряда по поиску пропавших людей поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.