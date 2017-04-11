Авиакомпания «Нордавиа» объявляет о расширении маршрутной сети

11 Апреля 2017 года, 12:00

РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» в летнем сезоне 2017 года откроет регулярные прямые перелеты из аэропорта Пулково по трем зарубежным направлениям – Тбилиси, Батуми (Грузия) и Ленкорань (Азербайджан).

Отправиться самолетами «Нордавиа» из Санкт-Петербурга в Батуми можно с 3 июня по субботам. Минимальная стоимость авиабилета на этом направлении составляет семь тысяч рублей. Полеты в Тбилиси перевозчик начнет выполнять с 5 июня дважды в неделю по понедельникам и пятницам, минимальная цена – шесть тысяч рублей.

С 6 июня «Нордавиа» будет совершать полеты из Санкт-Петербурга в азербайджанский город Ленкорань, расположенный на побережье Каспийского моря. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам при минимальной стоимости авиабилета 11 тысяч рублей

«Добраться в Грузию и Азербайджан рейсами «Нордавиа» со стыковкой в аэропорту «Пулково» по выгодным трансферным тарифам можно из многих городов маршрутной сети нашей авиакомпании, включая Архангельск и Мурманск, причем гражданам РФ для полетов в эти государства не требуется оформление въездной визы», - сказала коммерческий директор «Нордавиа» Светлана Родионова.

Кроме того, с 1 июня 2017 года Архангельск будет связан регулярным воздушным сообщением с Калининградом. Рейсы на этом направлении будут выполняться по четвергам. Минимальная стоимость билета составляет 6100 рублей.

Фото: Арсений Шемякин