Где, когда и сколько можно поймать семги в 2017 году

11 Апреля 2017 года, 12:17

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске состоялось первое в этом году заседание Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Мурманской области. На повестке дня был вопрос - кто, где, когда и сколько в 2017 году сможет поймать семги и горбуши в реках Кольского полуострова.

На заседании было решено, что лицензионная рыбалка на реке Кола начнется с 13 мая и закончится 31 августа. Рыбалка в реках Ура, Титовка, Печенга продлится до 30 сентября. Неизменными остаются «дни пропуска» семги. В реках Кола, Кица, Ура, Титовка, Печенга время, когда семгу не ловят – с 00:00 до 6:00 каждые понедельник, среду и пятницу. Квоты на вылов семги в реках бассейна Баренцева моря остаются примерно такими же, как и в прошлом году. Для любительского и промыслового лова всего на наш регион в этом году выделили 330 тонн горбуши и 95 тонн семги.

Не решенной остается проблема лицензионного лова семги на реках Западная Лица, Тюва, Средняя и некоторых других реках и любительского лова краба. Поскольку указанные реки и участки в море никому не отданы в аренду, никто не может выдавать лицензии на лов семги или краба.

Фото: Fishretail