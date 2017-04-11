Юнармейцы готовятся к параду Победы

СЕВЕРОМОМРСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - В военном параде Победы в городе-герое Мурманск впервые примут участие 36 североморских юнармейцев. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.
Подготовка юнармейцев к параду началась в конце февраля. Ученики из 6-11-х классов общеобразовательных школ Североморска оттачивают мастерство парадного шага и отрабатывают строевые приемы.
Члены Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» торжественным маршем пройдут 9 мая в составе парадных расчётов войск Северного флота по главной улице столицы Кольского Заполярья.