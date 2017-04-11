Сотрудники мурманского ФСИН могут перенять опыт у норвежских коллег

11 Апреля 2017 года, 13:19

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманских сотрудников ФСИН заинтересовала обязательная программа для заключенных в Норвегии. Там осужденные за вождение в нетрезвом виде проходят обязательный курс.

«Вопрос актуален для нас, так как число таких осуждённых, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции Мурманской области, неуклонно растёт и составляет четвёртую часть от числа всех подучётных лиц», – сообщили «Би-порту» в региональном управлении ФСИН.

Представители Северной Норвегии накануне побывали в столице Заполярья в рамках программы сотрудничества пенитенциарных ведомств двух стран, рассчитанной до 2019 года. Они выступили с предложением провести в следующем году обучающий тренинг для наших специалистов, для его реализации необходимо перевести методические материалы программы на русский язык.

«В свою очередь, норвежских коллег заинтересовал опыт работы уголовно-исполнительной инспекции с осуждёнными женщинами, имеющими отсрочку исполнения наказания до достижения их детьми возраста 14 лет», – подчеркнули в УФСИН.

В рамках встречи был проведен международный семинар, посвященный вопросам применения системы электронного мониторинга заключенных при помощи браслетов. Подобная практика осуществляется в двух странах, но, в Норвегии, в отличие от России, пока не используется спутниковая система позиционирования ГЛОНАСС.