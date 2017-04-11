В избирательном законодательстве грядут существенные изменения

11 Апреля 2017 года, 13:46

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Комитет Мурманской областной думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел федеральные законопроекты, предлагающие внести изменения в ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Кодекс России об административных правонарушениях.

В частности, один из законопроектов предусматривает исключение пятилетнего срока образования избирательных участков и участков референдума, а также закрепление возможности пересмотра перечня и границ участков. Это может быть реализовано путем уменьшения максимальной численности избирателей или участников референдума на участке до 1500. В настоящий момент на один избирательный участок может приходиться не более 3 тысяч избирателей.

Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Мурманской областной думы, законопроектом предлагается разрешить наблюдателям работать на нескольких избирательных участках, а также исключить необходимость заблаговременно направлять в избирательную комиссию список наблюдателей. Данная мера предлагается в целях обеспечения гласности на выборах в тех ситуациях, когда кандидат или избирательное объединение не может обеспечить присутствие наблюдателей на всех избирательных участках.

Поправки также предлагают предоставить возможность включения в список избирателей и участников референдума по месту фактического нахождения гражданина, для этого достаточно подать заявление. Это может заменить досрочное голосование или открепительные удостоверение - документ, удостоверяющий право избирателя проголосовать на любом участке вместо того, к которому он приписан по месту регистрации.

Также ужесточается административная ответственность в отношении членов избирательных комиссий. За выдачу членом избирательной комиссии или комиссии референдума гражданину бюллетеня для голосования вместо другого гражданина или уже заполненного бюллетеня предлагается увеличить штраф с 2000-3500 рублей до 30 тысяч рублей. За получение такого бюллетеня избирателем штраф предлагается увеличить с 1500-3000 рублей до 50 тысяч рублей.

Законопроект кроме прочего разрешает проведение видеосъемки в помещениях для голосования.

Комитет думы принял решение поддержать концепцию данных законопроектов и предложить председателю Мурманской областной Думы направить позицию о поддержке концепции в Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.