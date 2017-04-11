Флотские химики отметили профессиональный праздник освоением новой техники

11 Апреля 2017 года, 14:06

СЕВЕРОМОРСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня отмечается День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ. В свой профессиональный праздник химики Северного флота приступили к освоению новой техники, поступившей на вооружение береговых частей. Об этом пресс-служба Северного флота сообщила «Би-порту».

В отдельном мотострелковом соединении и бригаде морской пехоты Северного флота были получены установленные на шасси КамАЗ системы аэрозольной маскировки нового поколения ТДА-3 и авторазливочная станция – АРС-14КМ. Уникальность последней машины в том, что он способна осуществлять как специальную обработку местности, вооружения и военной техники, так и постановку аэрозольной завесы.

Помимо освоения новой техники и выполнения задач боевой подготовки флотские химики заняты тренировками к предстоящему этапу конкурса профессионального мастерства «Безопасная среда» Армейских международных игр 2017 года. В нём будут соревноваться подразделения радиационно-химической разведки, аэрозольного противодействия и жидкостных средств специальной обработки. Победители конкурса представят Северный флот на всероссийском этапе, который состоится на полигоне Шиханы в Саратовской области.