Специалисты Кольской АЭС победили в REASkills-2017

11 Апреля 2017 года, 15:20

РОССИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - С 27 марта по 7 апреля в Сосновом бору, Екатеринбурге и Нововоронеже проходил Первый Дивизиональный чемпионат профмастерства REASkills-2017. Профессиональные навыки четырех специалистов Кольской АЭС отмечены высшими наградами.

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Советный и его эксперт ведущий инженер ЦТАИ Александр Семенов стали победителями в компетенции «Электромонтаж». В компетенции «Промышленная автоматика» инженер отдела радиационной безопасности Дмитрий Лексашов и его эксперт инженер-электроник ОРБ Игорь Малышев взяли золото. Лучшими дозиметристами из отдела радиационной безопасности Кольской АЭС стали Виктор Гридчин – 1 место и Виктор Шведов – 2 место. Их наставники соответственно: начальник смены ОРБ Максим Смирнов и ведущий инженер ОРБ Антон Московчук. Победителем в компетенции «Инженер-конструктор» стал Алексей Крылов, его эксперт – ведущий инженер-конструктор Иван Щербань. Электрослесарь ОРБ Андрей Беляков с наставником Михаилом Копыловым заняли 3 место в компетенции «Электроника».

Первый Дивизиональный чемпионат профмастерства REASkills-2017 является отборочным этапом на отраслевой чемпионат AtomSkills 2017. Его цель - выявить лучших сотрудников Электроэнергетического дивизиона Росатома, в который входят все атомные станции России. Далее победители AtomSkills в возрасте до 28 лет войдут в единую сборную команду Госкорпорации «Росатом» для участия в национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2017, который состоится в ноябре 2017 года в Екатеринбурге.