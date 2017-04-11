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Главная » НОВОСТИ » Два россиянина бежали в Финляндию через карельскую границу
 
 
 
 
11 Апреля 2017 года, 14:42

Два россиянина бежали в Финляндию через карельскую границу


ФИНЛЯНДИЯ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Два гражданина России незаконно пересекли российско-финскую границу в минувшую субботу. Финские пограничники обнаружили нарушителей, которые попросили убежища, в районе поселения Kitee.

«Незаконный переход государственной границы на ее карельском участке произошел на следующий день после того, как финские пограничники ужесточили проверку документов. Поводом для этого послужили изменения пограничных правил стран Шенгенского соглашения, которые вступили в силу 7 апреля», – сообщает «Губернiя Daily».

Расследованием инцидента занимаются представители сразу двух государств.

Фото: Svopi.ru

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