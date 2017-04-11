АПРК «Орёл» вернулся на Северный флот после ремонта

11 Апреля 2017 года, 15:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ - Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Орёл» прибыл в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове после завершения планового ремонта. Корабль вышел из Северодвинска 6 апреля и совершил переход в надводном положении в сложной ледовой обстановке Белого моря и через акваторию Баренцева моря. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе приемо-сдаточных испытаний АПРК «Орёл» прошёл серию проверок в море, подтвердивших заложенные в нём тактико-технические характеристики. В ближайшее время крейсеру предстоит пройти завершающий этап ходовых испытаний с проверкой оружия и технических средств в глубоком море. После сдачи плановых задач курса боевой подготовки в базе и в море корабль будет введён в состав сил постоянной готовности и приступит к выполнению поставленных задач по своему основному предназначению.

Ремонтные работы на АПРК «Орёл» в Центре судоремонта «Звёздочка» Объединённой судостроительной корпорации продолжались более трёх лет. На предприятии было проведено восстановление технической готовности всех систем корабля – механической части, радиоэлектронного вооружения, корпусных конструкций и главной энергетической установки. Произведены перезарядка реакторов субмарины и ремонт комплекса вооружения, а также выполнены сложные работы по восстановлению технических характеристик валопроводов атомохода. В результате ремонта срок службы крейсера был существенно увеличен.