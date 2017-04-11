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Главная » НОВОСТИ » На границах ЕС началась усиленная проверка документов
 
 
 
 
11 Апреля 2017 года, 16:01

На границах ЕС началась усиленная проверка документов


МИР/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Документы граждан, пересекающих границу Финляндии и России, теперь подвергаются более тщательной проверке, сообщает Yle.

Усиление проверки связано с правилами Шенгена, регулирующими проверку документов на границах Евросоюза, которые изменились 7 апреля. Согласно новым правилам, у лиц, въезжающих на территорию Шенгена, будут проверяться данные, как в национальных, так и в международных регистрах. Также будет проверяться подлинность электронных чипов в проездных документах.

Целью новых правил является улучшение безопасности внутри ЕС за счёт усиления пограничного контроля. Однако более тщательные проверки могут привести к задержкам в процессе пересечения границы. Длиннее обычного очереди могут стать во время праздников и выходных, во время которых движение, как правило, более оживленное.

Фото: Yle

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