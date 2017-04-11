Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности

11 Апреля 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – В отношении организатора антикоррупционной акции в Мурманске Сергея Иванова возбуждено дело об административном правонарушении. В постановлении от 28 марта, опубликованном одной из участниц акции, указано, что в день проведения публичного мероприятия в полицию поступило обращение по факту противоправных действий, связанных с воспрепятствованием в проведении массового мероприятия патриотической направленности.

Напомним, в то воскресенье в центре Мурманска проходило сразу два массовых мероприятия: пикет против коррупции и озвученное выше культурно-массовое мероприятие. Тогда полиция заявляла об участии около 110 человек, при этом по различным оценкам самих участников в сквере на улице Ленинградской собралось не менее 200 человек. После завершения акции в социальных сетях появилась информация о задержании Виталия Гришенкова, который закинул кроссовки на фонарный столб. Однако в полиции «Би-порту» пояснили, что его опросили. Других задержанных в ходе мероприятия не было. Отсутствовала информация и о каких-либо нарушениях.

В действиях мурманчанина усматривается нарушение статьи 5.38 КоАП РФ «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании». В управлении МВД России по Мурманской области комментировать ситуацию отказались, указав, что информация не подлежит разглашению в связи с проведением проверочных мероприятий.