Детский омбудсмен по Мурманской области выступил за доступ в соцсети по паспорту

11 Апреля 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Вопросы безопасности интернета для детей и подростков обсуждали сегодня на комиссии Общественной палаты Мурманской области. Участие в заседании принял уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган.

«Для регулирования интернета государство приняло закон «О защите детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию». Это привело к тому, что в сети интернет блокируют определенные сайты. Среди информации, запрещенной для распространения на территории РФ, находятся призывы и информация о способах совершения самоубийств», - сообщил руководитель Управления Роскомнадзора России по Мурманской области Николай Прошкин. По его словам, по состоянию на 1 марта 2017 года в едином реестре числится 63 записи об адресах таких сайтов, которые подлежат блокированию.

Борис Коган предложил ввести в программу образования отдельный курс по медиабезопасности, где ребенка научат правильному поведению в интернете. Он также одобрил с законопроектом о регистрации всех пользователей по паспорту и запрете социальных сетей для детей младше 14 лет.