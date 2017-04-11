Мурманск: прогноз отключений на 12 апреля

МУРМАНСК/ 11 апреля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,мгазо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 12 апреля.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.30 – ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТ пр. Ленина, 50
09.00 – 15.00 ул. Новое Плато, 10, 12, 14, 18
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Крупской, 18, 20
ОТ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.59 ул. Челюскинцев, 34, 35, 37, 39
ул. Загородная, 18, 28
ул. Папанина, 47
ул. Туристов, 34а, 43а, 45, 47, 49, 51
ул. Карла Маркса, 26
ул. Челюскинцев, 27, 31, 32, 33
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Буркова, 41, 43
ул. Александрова, 10, 12
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Героев Рыбачьего, 12
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.