Дачный дом сгорел в Кольском районе

12 Апреля 2017 года, 08:30

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Вечером 11 апреля в СОТ «Падун» на 68 километре автодороги Кола-Лотта произошёл пожар, затронувший два земельных участка. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 16:10.

«В результате пожара в доме №60 огнём полностью уничтожены второй этаж и кровля дома; первый этаж огнем уничтожен изнутри дома. У дома №58 огнем поврежден фасад здания на площади 8 м. кВ», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

«На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 10 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.