«Первый. Космический» квест ко Дню космонавтики пройдёт в Мурманской области

12 Апреля 2017 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области состоится исторический квест «Первый. Космический», посвящённый Дню космонавтики. Игра основана на реальных фактах об освоении космоса, запуске ракет, жизни и работе на орбитальной станции.

«При подготовке сценария представители движения провели встречи с космонавтами и включили в него истории из личного опыта Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского», - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

легенде, команды получат и исследуют пробы лунного грунта, проверят объекты Солнечной системы, выберут место для строительства лунной базы и выполнят массу иных задач на орбитальной станции.

Игры будут организованны в Мурманске, ЗАТО Видяево, Ловозере и Заполярном.

12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день советский космонавт Юрий Гагрин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.