Суд вынес обвинительные приговоры по двум уголовным делам, связанным с хищениями имущества и оборудования на объектах «Колэнерго»

12 Апреля 2017 года, 09:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - «В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции раскрыты преступления, связанные с хищениями имущества и оборудования с энергообъектов. Мы направили письмо руководству областного управления внутренних дел с просьбой поощрить отличившихся за высокий профессионализм и оперативность, - рассказал заместитель директора «Колэнерго» по безопасности Андрей Кузнецов. – Прошли судебные заседания, по обоим делам вынесены обвинительные приговоры».

В частности, двое жителей Кольского района совершили ряд хищений с одной из подстанций филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети»). С учетом смягчающих обстоятельств и незначительной суммы ущерба суд приговорил обвиняемых к исправительным работам на срок 200 часов и постановил взыскать с них стоимость похищенного оборудования.

По ещё одному уголовному делу, связанному с хищением имущества энергокомпании, другой житель Кольского района, с учетом совершенных ранее правонарушений, был приговорён к одному году и шести месяцам лишения свободы и штрафу. Похищенное имущество возвращено энергокомпании.

В «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.