Норвегия планирует построить первый в мире судоходный морской тоннель

12 Апреля 2017 года, 09:49

НОРВЕГИЯ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Через норвежский полуостров Стад может быть построен первый в мире судоходный морской тоннель. Об этом сообщил министр транспорта Норвегии Кетил Солвик-Олсен.

«Наконец-то тоннель Стад для лодок будет построен. [...] Правительство сейчас обеспечивает более безопасный и более надежный путь по самым опасным водам вдоль берегов Норвегии», - сказал министр.

Разговоры о проекте ведутся, по меньшей мере, с 2013 года. Тогда приступить к строительству планировалось в 2018 году.

Длина тоннеля через полуостров составит 1,7 км, ширина - 36 метров. Он избавит суда от необходимости обходить полуостров Стад, морские течения рядом с которым и топография дна приводят к сложным волновым условиям.

Тоннель сможет пропускать грузовые и пассажирские суда водоизмещением до 16 тысяч тонн.

Стоимость проекта по строительству канала оценивается в 2,7 млрд норвежских крон (около 314 млн долларов). Как ожидается, сооружение тоннеля начнется в 2019 году, его планируется построить за три-четыре года.

Фото: AFP