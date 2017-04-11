Авиация Северного флота условно атаковала подводную лодку и отразила воздушную атаку

12 Апреля 2017 года, 10:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Северного флота выполнили полёты над акваторией Баренцева моря на поиск и обнаружение подводных лодок. Полёты проходили в сложных метеорологических условиях, сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота. Экипажи отработали постановку гидроакустических буёв, а также выполнили бомбометание по условной подводной лодке.

На перехват воздушной цели в рамках контрольной проверки соединений и частей армии ВВС и ПВО Северного флота вылетели экипажи истребителей Су-33 и МиГ-31. На данном этапе проверки было задействовано порядка 10 летательных аппаратов. В ходе проверки боеготовности лётчиков были сняты нормативы по подготовке самолётов и экипажей к вылету.