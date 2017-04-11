29 муниципалитетов Мурманской области стали участникам по формированию комфортной городской среды

12 Апреля 2017 года, 10:24

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис провёл селекторное совещание по вопросам формирования комфортной городской среды. Участие в нём приняли и представители Мурманской области. Андрей Чибис сообщил, что программы благоустройства должны быть утверждены до 25 мая 2017 года.

В Мурманской области участниками приоритетного проекта стали 29 муниципальных образований. После заключения соглашений средства субсидий из федерального и областного бюджетов на поддержку программ по формированию комфортной городской среды в общей сумме более 220 млн рублей будут перечислены муниципальным образованиям – участникам программы.

При этом 2/3 средств субсидии пойдет на благоустройство дворовых территорий, 1/3 — на благоустройство наиболее посещаемых территорий (площади, улицы, проезды, бульвары и т.д.). Жители муниципалитетов получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды.