Вопросы энергосбережения и энергосервиса обсудят на совещании в Оленегорске

12 Апреля 2017 года, 10:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора сегодня работает в Оленегорске и Кировске. В рамках поездки он осмотрит объекты МУП «Оленегорские тепловые сети» и АО «Апатитыводоканал», где в эксплуатацию вводится новое оборудование.

Мурманская область определена пилотным регионом по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счет внебюджетных источников, в том числе с использованием механизмов энергосервисного договора. По данному вопросу в Оленегорске будет проведено совещание. Опыт Мурманской области будет в дальнейшем использован при распространении успешных практик энергосервисных договоров в других регионах.