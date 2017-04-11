В Мурманске сыграют в антитеррор

12 Апреля 2017 года, 12:10

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске 21 апреля состоится ролевая игра для студентов и участников молодежных общественных объединений «Антитеррор-2017». Об этом сообщили в УМВД по Мурманской области. Впервые такая игра прошла в Мурманске в октябре 2016 года.

В основе игры лежит погружение молодых людей в реальные ситуации, связанные с противодействием экстремистским проявлениям и террористическим угрозам. Игра состоит из пяти этапов. Пять команд по пять человек каждая будут проходить смоделированные ситуации, связанные с обнаружением подозрительного предмета или подозрительного человека. Три ситуации будут связаны с экстремистскими проявлениями. Оцениваться будут правильные действия молодых людей, в том числе порядок оповещения правоохранительных органов.