Атаку на военные объекты отразили на Северном флоте

12 Апреля 2017 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Учения по обороне стратегически важных военных объектов от нападения условных диверсионно-террористических групп состоялись на Северном флоте. В рамках учений были отработаны действия штатных подразделений охраны и подразделений быстрого реагирования.

Так двухстороннее учение по обороне аэродрома провели морские пехотинцы во взаимодействии с военнослужащими разведки Северного флота. В результате умело организованной эшелонированной системы обороны атака «диверсантов» была успешно отбита, нападавшие были условно уничтожены и частично взяты в плен. В ходе учения были задействованы порядка 100 военнослужащих и 10 единиц техники.

В центре обеспечения управления Северного флота состоялась тренировка бойцов роты охраны по варианту отражения террористической атаки на штаб флота. Она началась с попытки захвата условными террористами контрольно-пропускного пункта. Также во время тренировки прошла проверка правильности действий личного состава дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба Северного флота.

В процессе выполнения учебно-тренировочных мероприятий по противодействию диверсионно-террористическим атакам активно применялись холостые боеприпасы и средства имитации.