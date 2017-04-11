В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»

12 Апреля 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Губернатор Марина Ковтун встретилась с работниками Государственного архива Мурманской области. Коллективы и отдельные сотрудники архивов были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Важнейшей задачей любого архива является создание условий для постоянного хранения документов. В нашем здании архивохранилище занимают три этажа. Документы хранятся по отраслям и размещены на современных мобильных стеллажах. Для того, чтобы повысить вместимость архивохранилищ была проведена реконструкция, и установлено современное оборудование», – рассказал главный хранитель фондов Сергей Руденко.

Он так же подчеркнул, что по оснащенности мобильными стеллажами Государственный архив Мурманской области входит в число лидеров на северо-западе и может вместить 700 тысяч единиц хранения.

В читальном зале Государственного архива Мурманской области собрались представители всех архивов Заполярья. Для сотрудников был показан фильм «95 лет архивной службе МО».

«Трудно переоценить вашу работу, поскольку в ваших руках не просто единицы фонда, в ваших руках памятники истории. Архивы развиваются. В прошлом году 4 апреля архивная служба была подчинена Президенту. Это говорит о важности и значимости архивной службы», - сказала Марина Ковтун.

В ходе встречи был дан старт акции «Сохраним историю вместе». Задача акции состоит в том, чтобы жители Заполярья еще раз пересмотрели свои семейные архивы. Возможно, в них хранятся письма, фотографии, документы, которые отражают историю нашего края, рассказывают о судьбах людей. Со временем эти документы смогут стать общественным достоянием. Так почетный житель города Мурманска Владимир Горячкин и Роза Смирнова передали в фонд архива документы, представляющие историческую значимость.