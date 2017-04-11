На Оленегорских тепловых сетях введено в эксплуатацию новое оборудование

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Итоги конкурса «Краса Заполярья - 2017»
 
 
 
 

Курсы валют 12.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,7384
-0,4362
1 USD
Доллар США
56,9552
-0,4344
1 EUR
Евро
60,3042
-0,4427
10 NOK
Норвежских крон
66,1946
-0,0751
10 SEK
Шведских крон
62,7730
-0,4307
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
5.8 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»
12 Апреля 2017, 13:55
В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»
29 муниципалитетов Мурманской области стали участникам по формированию комфортной городской среды
12 Апреля 2017, 10:24
29 муниципалитетов Мурманской области стали участникам по формированию комфортной городской среды
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
11 Апреля 2017, 16:55
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
11 Апреля 2017, 13:46
В избирательном законодательстве грядут существенные изменения
 
 
 
 

Самое читаемое

Задержана супружеская пара, подозреваемая в избиении таксистки
11 Апреля 2017, 19:40
Мурманчанку пытались «развести» на 300 тысяч рублей
11 Апреля 2017, 14:25
У банкомата в центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет. Обновлено
11 Апреля 2017, 16:16
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
11 Апреля 2017, 16:55
Дачный дом сгорел в Кольском районе
12 Апреля 2017, 08:30
Два россиянина бежали в Финляндию через карельскую границу
11 Апреля 2017, 14:42
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » На Оленегорских тепловых сетях введено в эксплуатацию новое оборудование
 
 
 
 
12 Апреля 2017 года, 14:00

На Оленегорских тепловых сетях введено в эксплуатацию новое оборудование


ОЛЕНЕГОРСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня на МУП «Оленегорские тепловые сети» было торжественно введено в эксплуатацию новое оборудование. Напомним, Мурманская область определена пилотным регионом по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счёт внебюджетных источников. В рамках этого проекта Оленегорские тепловые сети в конце 2015 года заключили договор с энергосервисной компанией на установку оборудования на предприятии.

«На сегодняшний день реализована первая стадия проекта, были частично заменены питательные насосы, поставлены частотные электроприводы, новые двигатели. Это дало экономию порядка 10 млн. рублей в год по электроэнергии, далее она будет увеличиваться», - рассказал журналистам директор Оленегорских теплосетей Алексей Беляков.

По его словам, проект рассчитан на три года, после чего высвободившиеся средства либо будут потрачены на новые технологии на предприятии, либо частично пойдут в экономию при формировании тарифа.

«То есть, в перспективе видим, что тариф по тепловой энергии и горячей воде в Оленегорске будет снижаться или уже не расти», - подчеркнул Беляков.

Сейчас ведётся работа по расширению линейки новых насосов с частотными приводами, проходят полноценные переговоры по установке машин. В планах - модернизация самого котельного оборудования.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Вопросы энергосбережения и энергосервиса обсудят на совещании в Оленегорске
2.
Рост тарифов ЖКХ может опередить инфляцию
3.
В Североморске прошел митинг по проблемам ЖКХ
4.
В Оленегорске сотрудниками полиции выявлен факт мошенничества при получении выплат
5.
Жители Североморска выйдут на митинг по проблемам ЖКХ
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта