На Оленегорских тепловых сетях введено в эксплуатацию новое оборудование

12 Апреля 2017 года, 14:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня на МУП «Оленегорские тепловые сети» было торжественно введено в эксплуатацию новое оборудование. Напомним, Мурманская область определена пилотным регионом по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счёт внебюджетных источников. В рамках этого проекта Оленегорские тепловые сети в конце 2015 года заключили договор с энергосервисной компанией на установку оборудования на предприятии.

«На сегодняшний день реализована первая стадия проекта, были частично заменены питательные насосы, поставлены частотные электроприводы, новые двигатели. Это дало экономию порядка 10 млн. рублей в год по электроэнергии, далее она будет увеличиваться», - рассказал журналистам директор Оленегорских теплосетей Алексей Беляков.

По его словам, проект рассчитан на три года, после чего высвободившиеся средства либо будут потрачены на новые технологии на предприятии, либо частично пойдут в экономию при формировании тарифа.

«То есть, в перспективе видим, что тариф по тепловой энергии и горячей воде в Оленегорске будет снижаться или уже не расти», - подчеркнул Беляков.

Сейчас ведётся работа по расширению линейки новых насосов с частотными приводами, проходят полноценные переговоры по установке машин. В планах - модернизация самого котельного оборудования.