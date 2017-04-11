Вылов трески в Северном бассейне снизился на 20 тысяч тонн

12 Апреля 2017 года, 14:21

РОССИЯ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – По состоянию на 12 апреля 2017 года общий вылов рыбы российскими пользователями составил 1,54 млн тонн, что на 2,9% больше уровня 2016 года. Об этом сообщили в Росрыболовстве.

В Северном бассейне вылов составил 149,8 тысяч тонн. Это меньше уровня прошлого года на 24,1 тысяч тонн. Вылов трески сократился на 20,1 тысячи тонн и составил к отчётной дате 99,5 тысяч тонн. Вылов пикши снизился на 5,8 тысяч тонн – до 39,6 тысяч тонн.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками добыто 101,8 тысяч тонн рыбы.