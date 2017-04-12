Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность

12 Апреля 2017 года, 15:40

ХЕЛЬСИНКИ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В минувшее воскресенье, 9 апреля, Финляндия была погружена в выборы. Им предшествовала большая агитационная компания, которая строилась с учётом множества факторов. Так, незадолго до выборов лидер «Истинных Финнов» и одновременно Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил о своём уходе с поста председателя партии. Другая вводная - муниципальная реформа, которая идёт в республике. Надо сказать, что муниципалитеты в Финляндии имеют очень широкие полномочия. Но всё же государственная политика определяется парламентом.

Муниципалитеты в основном отвечают за вопросы образования, здравоохранения и социальной помощи. Если один муниципалитет не может обеспечить исполнение всех законодательных функций, на помощь могут прийти соседи. Практика совместного ведения некоторых функций широко распространена в Европе. Одним из самых ярких примеров такого сотрудничества может выступить межгосударственный союз Хапаранды-Торнио (объединенный Шведско-финский муниципалитет). Ещё одно проявление Интернационального союза - авиарейс по странам Баренц-региона. То, что практически невозможно в России (власти демонстративно не желают помогать бизнесу), отлично работает у соседей.

Если говорить о Финляндии, то это сотрудничество может касаться, например, вопросов строительства и содержания больниц: то, что не под силу одному муниципалитету - осилит несколько. Аналогичная ситуация со школами - несколько муниципалитетов могут содержать одну школу на всех, тем самым выполняя возложенные на них функции местного самоуправления. Муниципалитеты совместно решают вопросы строительства полигонов для отходов. К примеру, в регионе Хельсинки мусорный полигон расположен в Лахти. Туда же свозятся отходы из других муниципалитетов, содержащих эту свалку.

К 2018 году в республике появится ещё одни выборы – региональные. В задачу региональных депутатов, например, как раз и будет входить решение вопросов межмуниципального сотрудничества. С одной стороны - это ещё один властный институт, который некоторые финны откровенно не понимают, а с другой – это дополнительный механизм решения многих муниципальных вопросов. К тому же, согласно проводимой реформе, сокращается количество муниципалитетов, происходит их укрупнение. В 2000 году их было 452, сейчас – 311 (107 городов и 204 сельских поселений, причём каждый волен самостоятельно считать себя городом или сельским поселением). По оценке правительства, введение нового института – это отнюдь не дополнительный расход, а экономия около 3 млрд евро!

Говоря об автономии муниципалитетов невозможно не упомянуть и об автономии финансовой: местные органы власти самостоятельно могут устанавливать размеры налогов. Безусловно, есть налоги, идущие непосредственно в бюджет государства, но часть налогов являются муниципальными и распоряжается ими муниципалитет исключительно по своему усмотрению. Государство определят стандарты налогообложения, а конечные ставки муниципалитеты определяют самостоятельно. Государственный бюджет Финляндии в 2016 году составил примерно 53 млрд, их которых совокупный бюджет всех муниципалитетов – 45,2 млрд евро. Также муниципалитеты имеют право самостоятельно привлекать кредитные ресурсы, при чём они не ограничены в источниках – заёмные средства регионы могут привлечь даже из-за границы.

В Финляндии, как и в других странах, существует господдержка регионов, но она осуществляется не по договорному принципу, а рыночным способом. То есть, если муниципалитет заинтересован в федеральных деньгах, он должен доказать эту необходимость, обосновать её. Государство выделяет средства исключительно на основе заявок и инициатив местных властей, и никак иначе.

Предоставляя автономию государство требует с муниципалитетов исполнение всех возложенных на них функций. Широко известен случай, когда Хельсинки потребовал от VR (железные дороги Финляндии) отремонтировать здание Центрального вокзала. VR, сославшись на отсутствие финансирования со стороны государства, отказалось исполнять это требование, после чего муниципалитет обратился в суд. Суд постановил, что недофинансирование не является веской причиной не ремонтировать здание. И выдал предписание отремонтировать в положенный срок или, в противном случае, на VR будет наложен крупный штраф.

Муниципалитеты Финляндии совершенно не одинаковые. В основном жизнь в стране сосредоточена в южной части полуострова. А в северных коммунах, зачастую оленей больше местных жителей: в Инари 75 тысяч оленей против 7000 финнов. К слову, всё население Финляндии можно уместить на самом большом озере этой страны Инари. В стране всего девять муниципалитетов, в которых более 100 тысяч жителей. И именно они составляют основу экономки Суоми.

Первоочередная задача муниципальных властей – создание и поддержание благоприятной, комфортной среды проживания для жителей. И это не означает, что жители «садятся» на шею депутатам, равно как и наоборот. В Финляндии очень сильна общественная инициатива, с которой может выступить любой гражданин. Для рассмотрения инициативы правительством она должна набрать 50 тысяч голосов. Это на первый взгляд сложно, но опыт показывает, что даже те инициативы, которые затрагивают только один муниципалитет, находят поддержку всех жителей.