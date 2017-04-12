Мурманская область готова к пожароопасному сезону

12 Апреля 2017 года, 15:55

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Начало пожароопасного сезона в Мурманской области запланировано на 10 мая, уровень пожарной опасности в лесах на уровне среднемноголетних значений планируется на июль и август. Для сравнения уровень ниже многолетних значений – с июля по август. Подобные сроки обусловлены обилием осадков в этом году.

Финансирование на охрану лесов от пожаров предусмотренное на 2017 год составило 57,4 миллиона рублей, включая 37 миллионов, выделенных из федерального бюджета.

Региональное минприроды утвердило задние на выполнение тушения пожаров, обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации в лесных массивах.

«Создан оперативный штаб для организации работ по тушению пожаров в текущем году. Лесничества мурманской области заключили соглашение с лесопользователями о привлечении их к тушению пожаров на период действия режима ЧС. Согласно планами тушения и данным соглашениям подтверждена готовность сил – 120 человек и средств – 557 единиц техники», – сообщила заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Анастасия Шарапова на заседании в правительстве.

«Мурманская база авиационной охраны лесов» будет приведена в полную готовность к 1 мая, в том числе два летчика-наблюдателя, 30 работников наземных служб.

С 2007 года на землях лесного фонда, расположенного на территории Заполярья зарегистрировано 687 лестных пожаров на площади более 5,9 тысяч гектаров. За сезон 2016 года выявлено и потушено 39 пожаров.

В ходе заседания также был утвержден состав межведомственной рабочей группы по мониторингу развития лесопожарной обстановки. Главам муниципалитетов было рекомендовано завершить паспортизацию населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.

Кроме этого, по информации начальника Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области Александра Захарова, время прибытия пожарных подразделений на пожар снизилось с 4,7 минуты в 2008 году до 4,3 минуты в 2016 году. Время локализации пожара составляет 9,7 минуты, а ликвидации – 22,9 минуты.