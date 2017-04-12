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12 Апреля 2017 года, 16:10

Как это работает: зачем финны идут в депутаты?


Избирательная система Финляндии имеет множество отличий от российской. Пожалуй, главное из которых – депутаты всех уровней занимаются политикой не ради дохода (наживы) или личной выгоды, а ради блага страны и её жителей. Депутат, избранный на прямых выборах, является политиком, а не чиновником. И свою работу строит, основываясь на этих принципах. Безусловно, партийная принадлежность накалывает определённые рамки, но в повседневной работе депутат поступает так, как он считает нужным.

Зарплата депутата городского совета составляет немногим больше 300 евро за заседание, которые проводятся дважды в месяц. Бывает, они затягиваются, и тогда сумма увеличивается. Незначительно выше оплата труда председателя собрания. Оплачивается также работа в комиссиях. То есть, это даже не зарплата в чистом виде, а хорошая компенсация за отсутствие по основному месту работы. По итогам года предусмотрена премия, размер которой также определяется исходя из статуса депутата, но и она по меркам Финляндии – более чем скромная. Таким образом, работа депутата в Суоми – это большая общественная нагрузка, которая имеет небольшое вознаграждение. По данным Союза муниципалитетов, содержание депутатов и аппарата совета составляет не более 2% бюджета. Поэтому депутатами чаще всего становятся врачи, учителя, представители малого бизнеса, для которых депутатство сопоставимо по доходу с основной работой, и для которых проблемы жителей знакомы не понаслышке.

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Парадокс: с одной стороны финны имеют очень активную гражданскую позицию, а явка на муниципальных выборах по финским меркам очень низкая – 58-60%. Финны активнее голосуют на парламентских и президентских выборах – там явка достигает 80%. На прошедших 9 апреля муниципальных выборах явка избирателей составила 58,8%. А в Хельсинки, где партии-победители смогут представить своего кандидата на должность бургомистра, явка превысила 61%. Симпатии финнов распределены в основном между Коалиционной партией (президент страны Саули Нийнистё член этой партии), «Зелёными» (ещё один Нийнистё – Вилле, лидера партии и племянник президента), центристами и социал-демократами. Значительно потеряли в весе «Истинные финны» (среди тяжеловесов - глава МИД Финляндии Тимо Сойни и министр обороны Юсси Нийнистё).

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Прошедшие выборы также показали, что партия зелёных заметно упрочила свои позиции, прибавив 3,9% (213 мест) по всей стране. Это самый серьёзный прорыв прошедших муниципальных выборов, в то время как Истинные финны потеряли рекордные 426 мест.

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У каждого кандидата был свою бюджет на ведение кампании, и партия оказывала определённую поддержку (чем больше партия - тем больше возможностей), но в целом избирательная кампания любого кандидата строилась на основе личных контактов с избирателями. На предвыборных митингах можно было запросто встретить главу внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни, министра обороны Юсси Нийнистё, бывшего министра промышленности Яна Вапаавуори и многих других. К слову, Ян Вапаавуори на только что прошедших выборах получил рекордное за всю историю число голосов и рассматривается главным претендентом на пост Бургомистра Хельсинки.

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В Финляндии также практикуется досрочное голосование – заранее голосует примерно четверть имеющих право голоса избирателей и это количество выросло (в прошлый раз этим правом воспользовалась только пятая часть). Подсчёт голосов производится в день голосования с 12 до 20 часов. В Хельсинки, в специальном помещении, принадлежащем муниципалитету, временно оборудовано 275 рабочих мест. Каждому сотруднику, который участвует в подсчёте голосов, платится 13,5-17 €/час с налогами, а по воскресеньям этот тариф удваивается. Согласно статистике, которую «Би-порту» предоставили в избирательной комиссии, из 125 тысяч поданных на этом участке досрочных бюллетеней только 218 были признаны недействительными.

Всего на муниципальных выборах приняли участие 4,4 млн избирателей, которые избрали 8999 депутатов в местные советы (из 33618 зарегистрированных в качестве кандидатов). Согласно данным избиркома, муниципальные органы власти обновились на 44%. Средний возраст народного избранника составил 50 лет, почти 2/3 и которых – мужчины. Окончательные результаты муниципальных выборов подведут сегодня вечером.

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