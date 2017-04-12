С начала года инфляция в России составила 1,1%

12 Апреля 2017 года, 16:22

РОССИЯ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - За период с 4 по 10 апреля 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала апреля – 100,1%, с начала года – 101,1%.

За прошедшую неделю цены на свинину, масло сливочное, сметану и творог выросли на 0,2-0,3%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,5%, масло подсолнечное, маргарин, рис, сахар-песок и яйца куриные – на 0,3-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на лук и картофель – 4,0%, капусту белокочанную – 1,9%, морковь – 1,4%. В то же время огурцы подешевели на 2,3%.