В России могут легализовать торговлю биткоинами

12 Апреля 2017 года, 17:25

РОССИЯ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Государственная дума совместно с финансовыми институтами готовиться легализовать на территории нашей страны криптовалюту. Соответствующий законопроект о создании правовых основ для биржевых торгов биткоином и другими электронами средствами находится на стадии разработки. Руководитель рабочей группы по вопросам криптовалюты Элина Сидоренко рассказала, что уже подготовлено несколько документов, но участники группы не договорились об определениях.

«Хочется понять, к чему ближе криптовалюта по свойствам – к товару, к платежному инструменту или к ценной бумаге. Или это нечто принципиально новое. Когда определимся с сущностью, будет проще работать с законодательством», – цитируют Сидоренко «Известия».

По ее мнению, необходимо сделать данный вид деятельности понятным и поддержать тех, кто работает с криптовалютой. Особое внимание следует уделить вопросам безопасности на обменных площадках. В последнее время появилась уверенность в необходимости развить данную сферу, несмотря на прошлые сомнения.

«Прежде государство стремилось запретить криптовалюты, но сейчас чиновники уверены: этой сфере надо помочь развиваться. Существует несколько способов приобретения криптовалюты. Их покупают в специализированных интернет-обменниках и торгуют на онлайновых биржах. Биржи криптовалюты уже существуют в разных странах – например, в США и Японии» – сообщают «Известия».

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