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Главная » НОВОСТИ » МГТУ станет Морской академией
 
 
 
 
12 Апреля 2017 года, 16:55

МГТУ станет Морской академией


МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет после вхождения в состав объединённого опорного вуза при МАГУ вероятнее всего станет Морской академией. Об этом сегодня журналистам сообщил ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче МГТУ в ведение министерства образования РФ. Благодаря этому ведомство сможет провести процедуру слияния вузов. Ранее МГТУ являлся ведомственным вузов Росрыболовства.

При этом, как отметил Андрей Сергеев, такая сложная процедура присоединения одного учебного заведения к другому позволит избежать необходимости заново получать аккредитации и лицензии для МГТУ. Они будут действовать до 2019 года. Затем объединённому университету предстоит пройти общую государственную аккредитацию по всем специальностям.

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