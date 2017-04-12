Ремонтные бригады Колэнерго оперативно восстановили электроснабжение потребителей в ряде населенных пунктов Мурманской области

12 Апреля 2017 года, 17:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - На ряде энергообъектов филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» 12 апреля в 15.15 произошло временное отключение оборудования. В результате инцидента было частично ограничено электроснабжение потребителей нескольких населенных пунктов на севере региона - Заозерска, Ура-губы, Полярного.

Социально-значимые объекты, попавшие в зону отключения, были оперативно переведены на работу от резервных источников электроснабжения.

В 16:07 электроснабжение Видяево и Ура-губы было восстановлено по нормальной схеме.

В настоящее время специалисты компании завершают работы по полному восстановлению электроснабжения. Ожидается, что не позже, чем в течение получаса всем потребителям будет подано напряжение в полном объеме.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия. Причины технологического сбоя выясняются.