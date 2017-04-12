«Нордавиа»-Red Wings: соглашение о совместной эксплуатации авиалиний дает пассажирам больше возможностей

12 Апреля 2017 года, 18:45

МОСКВА/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ - Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings, работающие в рамках авиационного альянса и имеющие соглашение о совместной эксплуатации авиалиний (code-sharing agreement) открыли продажу авиабилетов на целый ряд как традиционных, так и новых направлений летнего расписания.

Пассажиры «Нордавиа» получили возможность приобретать авиабилеты на рейсы авиакомпании Red Wings в рамках совместной маршрутной сети из Москвы в Уфу, Калининград, Махачкалу, Сочи и Симферополь, а также путешествовать по новым направлениям из Москвы в Челябинск, Астрахань, Минеральные Воды и другие города.

Объединение маршрутной сети двух авиакомпаний создаёт дополнительные возможности для приобретения авиабилетов по более выгодным тарифам на трансферные рейсы двух перевозчиков с удобными стыковками.

Все рейсы авиакомпании Red Wings имеют четырёхзначный номер и начинаются с цифры 6.

Фото: М. Паламарчук