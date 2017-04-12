Мурманский проект ветроэнергетической установки вошёл в число победителей Open Innovations Startup Tour

13 Апреля 2017 года, 08:30

АРХАНГЕЛЬСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманская компании ООО «ЭкоМурман» заняла третье место в этапе всероссийского стартап-тура институтов развития Open Innovations Startup Tour. выездное мероприятие фонда «Сколково» по поиску перспективных проектов и развитию компетенций технологических стартап-команд проходило в Архангельске. Мурманскую область на мероприятии представляли пять проектов. Всего участие в стартап-туре приняли 470 молодых предпринимателей и учёных. Главной целью OIST является формирование в регионах культуры технологического предпринимательства и отбор перспективных технологических проектов.

По итогам конкурса питч-презентаций проект ООО «ЭкоМурман» по производству ветроэнергетической установки стал финалистом и занял III место среди проектов индустриального трека. В июне 2017 года для финалистов регионального конкурса Open Innovations Startup Tour пройдет конкурс Startup Village, где команды-победители смогут побороться за денежные призы в размере 3, 2 и 1 миллиона рублей.