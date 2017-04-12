Житель Оленегорска госпитализирован из горящей квартиры

13 Апреля 2017 года, 09:46

ОЛЕНЕГОРСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера, 12 апреля, в Оленегорске произошло возгорание в квартире на улице Капитана Иванова. На место выехало одно пожарно-спасательное подразделение, состоящее из семи человек и трех единиц техники.

«Информация о возгорании поступила в дежурную службу в 19:51. В результате сгорел диван, вещи домашнего обихода на площади четырёх квадратных метров, закопчены стены и потолок по всей квартире. Причины произошедшего устанавливаются», – сообщают в МЧС по Мурманской области.

В областном управлении ГО ЧС и ПБ «Би-порту» уточнили, что из квартиры в Оленегорскую ЦГБ был госпитализирован мужчина, 1937 года рождения.