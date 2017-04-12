По примеру Мурманска в Антарктике создадут центр дистанционного зондирования Земли

13 Апреля 2017 года, 10:16

МОСКВА/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – В Антарктике на станции «Прогресс» будет создан центр дистанционного зондирования Земли аналогичный тому, что уже развёрнут в Мурманске. Об этом на торжественном вечере, посвящённом Дню космонавтики, заявил президент России Владимир Путин.

«Наша космическая программа должна вести страну вперёд, стать мощным стимулом для развития технологий и образования, работать в интересах отечественной экономики и науки, способствовать расширению знаний не только о космосе, но и о нашей планете», - сказал президент.

Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли состоит из 13 крупных центров, которые расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону. Она позволит планировать съемку, получать и обрабатывать информацию с космических аппаратов комплексно и без привлечения дополнительных ресурсов.