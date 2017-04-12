Ассоциация полярников поставила задачи на 2017 год

13 Апреля 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - На атомном ледоколе «Ленин» состоялось общее собрание «Ассоциации полярников Мурманской области» (АСПОЛ). На собрании обсудили проделанную за прошлый год работу АСПОЛ и определили дальнейшие пути развития, исходя из задач, которые были поставлены в декабре 2016 года. За отчетный период работа Совета Ассоциации и Исполнительной дирекции признана удовлетворительной.

Актуальной проблемой на повестке дня стал вопрос о подготовке профессиональных кадров, и создании для них эффективных для работы материальных и социальных условий. В Мурманской области наблюдается постоянный отток молодежи в другие регионы страны.

«Для закрепления кадров необходимо ввести в практику следующие работы: выдачу молодым специалистом беспроцентных ссуд для приобретения жилья, участие их в форумах для приобретения необходимых знаний и опыта работы, проведение стажировок в компаниях, проведение для школьников профориентированных экскурсий», - сказал президент «Ассоциации полярников» Геннадий Казанов.

На проходящих арктических форумах постоянно проходит отбор перспективных участников из разных регионов страны, которые после приезжают на практику в компании и приглашаются на работу.

Говоря о развитии Арктической зоны, Геннадий Казанов затронул тему технического состояния научно-исследовательских судов, многие из которых не конкурентоспособны и не соответствуют мировым стандартам. Ресурс использования судов исчерпан и дальнейшая модернизация нецелесообразна. В связи с этим необходимо принять меры по строительству новых судов, используя кредитно-лизинговое финансирование на долгосрочной основе. Необходимо также решать вопрос по созданию конкурентоспособного отечественного разведочного оборудования, приобретение которого в настоящее время за рубежом находится под санкциями.