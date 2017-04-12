В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное оборудование

13 Апреля 2017 года, 10:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Вчера на котельной «Оленегорских тепловых сетей» и насосной станции водозабора «Апатитыводоканала» в Кировске было введено в эксплуатацию энергоэффективное насосное оборудование. На предприятиях в рамках рабочей поездки побывал заместитель губернатора Евгений Никора.

Напомним, Мурманская область определена пилотным регионом по подготовке и реализации проектов по энергосбережению за счет внебюджетных источников, в том числе с использованием механизмов энергосервисного договора. Правительство региона, Минэнерго и руководство муниципальных образований активно работают с потенциальными инвесторами по привлечению внебюджетных средств.

«Наиболее востребованным направлением в сфере энергосбережения, реализуемым на основе энергосервисных контрактов, является установка автоматизированных тепловых пунктов с погодным регулированием, модернизация уличного освещения и т.д. Мы имеем надежных партнеров, ведем переговоры с потенциальными новыми партнерами», – рассказал Никора.

Насосное оборудование «Оленегорских тепловых сетей» установлено в рамках заключенного в 2015 году энергосервисного договора. Договор заключен на три года, при ежегодной экономии 4 600 МВт*ч общая экономия составит 31,5 млн рублей. В 2017 году планируется заключить контракт и установить паровинтовые машины для выработки электроэнергии, что позволит предприятию вырабатывать электричество на собственные нужны. Следующий этап – модернизация котлов.

АО «Апатитыводоканал» 20 декабря 2016 года заключило контракт на замену устаревшего насосного агрегата на станции водозабора «Центральный» в Кировске и модернизацию системы освещения на территории насосной станции II подъема в Апатитах. Срок действия контракта – пять лет, ежегодная экономия составит 1 600 МВт*ч, за пять лет будет сэкономлено 17,6 млн рублей. В разработке еще несколько проектов: модернизация оборудования очистных сооружений, замена объектов насосного парка и замена приборного парка приборов учета.

«Энергоэффективные решения востребованы в Мурманской области. В условиях дефицита бюджетных средств механизм привлечения внебюджетных источников для финансирования энергоэффективных мероприятий является приоритетным», – подчеркнул вице-губернатор. Он напомнил, что энергосервисные контракты существуют давно, однако на практике они применяются лишь в 28 субъектах России.