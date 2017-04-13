Начальник ОГИБДД Кандалакши был привлечен к дисциплинарной ответственности

13 Апреля 2017 года, 10:50

КАНДАЛАКША/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Оперативно-розыскная часть УМВД по Мурманской области проводила служебную проверку в отношении главы кандалакшского ГИБДД. Николай Кинаш незаконно выписал постановления о привлечении к административной ответственности, которые могли быть рассмотрены исключительно в судебной инстанции.

«По ее результатам сотрудник полиции привлечен к дисциплинарной ответственности. В связи с широким общественным резонансом руководством УМВД России по Мурманской области принято решение о проведении дополнительной проверки», – сообщили в областной пресс-службе полиции.

Накануне стало известно о том, что следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении начальника ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» Николая Кинаша. Поскольку он сам осознал неправомерность своих действий и инициировал проверку прокуратуры.

Фото: Off-Road-Team