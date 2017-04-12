Три несовершеннолетних мурманчанина помещены в соцприюты за три недели

13 Апреля 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В течение трех недель сотрудниками Мурманского ЛО МВД России на транспорте проводилась операция «Каникулы». Цель оперативно-профилактического мероприятия – профилактика правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма. С 20 марта по 9 апреля 2017 года было выявлено шесть несовершеннолетних, совершивших различные административные правонарушения, а также двое взрослых, в том числе родителей, которые совершили нарушения в отношении детей. В линейном отделе «Би-порту» сообщили, что в социальные приюты помещено три мурманчанина, находившихся в социально-опасном положении.

«Помимо этого, по участку оперативного обслуживания сопровождено 13 поездов с детскими организованными группами», – рассказали в ГДН Мурманского ЛО МВД России на транспорте.