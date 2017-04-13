«Средняя корзина» Tele2 оказалась дешевле остальных

13 Апреля 2017 года, 11:37

РОССИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Компанию Tele2 вновь признали самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Таковы данные независимого аналитического агентства ComNews Research.

Также Tele2 заняла лидирующие позиции в исследовании стоимости корпоративных тарифов. Мурманская область попала в топ рейтинга по доступности цен в сегменте тарифов для автоматизированных систем (М2М).

Аналитики ComNewsResearchпровели исследование частных и корпоративных тарифов операторов сотовой связи во всех субъектах России в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Tele2 пятый год подряд становится самым выгодным оператором в категории «средняя корзина». Так, стоимость набора мобильных услуг для частных клиентов Tele2 составила 199 рублей, что на 33% ниже среднего значения по стране.

В сегменте корпоративных тарифов Tele2 занимает лидирующие позиции в шести из семи исследуемых корзин: «телеметрия» (115 руб.), «стандарт» (230 руб.), «универсал» (230 руб.), SOHO (2 505 руб.), SMB (21 150 руб.) и LE (113 350 руб.). Кроме того, Tele2 признана безоговорочным лидером по количеству регионов, в которых оператор предлагает наибольшее количество выгодных тарифных планов.

Мурманская область поделила первое место с другими регионами Северо-Запада в рейтинге по наиболее низкой цене корзины «телеметрия» – она соответствует потребностям контроля за автосредствами и сотрудниками на выезде, а также приложений M2M. В Мурманске M2M-решения Tele2 помогают контролировать безопасность на многих стратегических объектах города, в том числе в медицинских учреждениях и в организациях ЖКХ.

В начале апреля 2017 года Tele2 запустила новую федеральную линейку тарифов для частных клиентов с еще более низкими ценами. Предложения оператора включают еще больший объем трафика, а звонки внутри сети не расходуют пакет минут.

С полной информацией исследования можно ознакомиться на сайте ComNews.