Мурманская область переходит на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

13 Апреля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В правительстве Мурманской области на заседании проектной группы утвердили «дорожную карту» перехода региона на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В соответствии с концессионным соглашением, заключенным между региональным правительством и АО «Управление отходами», в районе поселка Междуречье будет построен современный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 250 тысяч т/год, а также мусоросортировочный комплекс и мусороперегрузочные станции (МПС) в Кольском, Печенегском районах и в четырех ЗАТО.

На юге региона предлагается построить дополнительные МПС, откуда ТКО будут отправлять на «северную» площадку. Такое решение позволит оптимизировать схему, что приведет к существенному сокращению расходов на создание в области всего комплекса переработки ТКО.

Участники проектной группы поддержали предложение и утвердили план-график перехода региона на новую систему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В соответствии с ним уже 25 апреля будут утверждены необходимые изменения в Законе Мурманской области «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в сфере обращения с отходами производства и потребления».

Ввод в эксплуатацию инфраструктурных объектов по обращению с отходами на севере Мурманской области запланирован на декабрь 2017 года.