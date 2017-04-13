Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей

13 Апреля 2017 года, 12:09

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - По итогам мониторинга заработной платы работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области за март 2017 года среднемесячная заработная плата работников учреждений, подведомственных Министерству, составила 40701,93 рубля.

Средняя заработная плата работников в Мурманской области за март текущего года по должностям основного персонала составила: у врачей – 100600,23 рублей; у педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 47244,16 рублей; у среднего медицинского персонала – 42939,87 рублей; у социальных работников – 37410,99 рублей; у младшего медицинского персонала – 42409,64 рублей.

По типам учреждений за март 2017 года заработная плата составила: в стационарных учреждениях – 40 958,60 рублей; в комплексных центрах социального обслуживания граждан – 38338,11 рублей; в центрах социальной поддержки населения – 45666,05 рублей.

Фото: Twitter